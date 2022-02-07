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Туррини: в «Феррари» сомневаются по поводу инновационных решений в области аэродинамики

Туррини: в «Феррари» сомневаются по поводу инновационных решений в области аэродинамики
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Итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что в Маранелло сомневаются в технических решениях на новой машине.

«Насколько я знаю, в „Феррари“ на все сто процентов уверены, что смогли наверстать отставание от лидеров по мощности мотора, даже несмотря на переход на биотопливо. Но остаются определённые сомнения по поводу инновационных решений в области аэродинамики.

С ожиданиями стоит быть осторожнее. Стоит понимать, что если на первой гонке сезона „Феррари“ отстанет от „Ред Булл“ и „Мерседес“ на полсекунды, то с мечтами о титульной гонке можно будет попрощаться», — написал Лео Туррини в своём блоге.

Напомним, презентация новой машины «Феррари» запланирована на 17 февраля.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

4 февраля — «Хаас», 14:00 мск;
9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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