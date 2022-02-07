Туррини: в «Феррари» сомневаются по поводу инновационных решений в области аэродинамики

Итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что в Маранелло сомневаются в технических решениях на новой машине.



«Насколько я знаю, в „Феррари“ на все сто процентов уверены, что смогли наверстать отставание от лидеров по мощности мотора, даже несмотря на переход на биотопливо. Но остаются определённые сомнения по поводу инновационных решений в области аэродинамики.



С ожиданиями стоит быть осторожнее. Стоит понимать, что если на первой гонке сезона „Феррари“ отстанет от „Ред Булл“ и „Мерседес“ на полсекунды, то с мечтами о титульной гонке можно будет попрощаться», — написал Лео Туррини в своём блоге.



Напомним, презентация новой машины «Феррари» запланирована на 17 февраля.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



4 февраля — «Хаас», 14:00 мск;

9 февраля — «Ред Булл»;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.