«Ред Булл» выпустил тизер презентации нового болида RB18

Команда Формулы-1 «Ред Булл» выпустила тизер презентации нового болида, который получит индекс RB18. Напомним, новый болид команды к сезону-2022 будет представлен 9 февраля.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Ред Булл».
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
9 февраля — «Ред Булл», 19:00 мск;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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