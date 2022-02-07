«Ред Булл» выпустил тизер презентации нового болида RB18

Команда Формулы-1 «Ред Булл» выпустила тизер презентации нового болида, который получит индекс RB18. Напомним, новый болид команды к сезону-2022 будет представлен 9 февраля.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Ред Булл».

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:



9 февраля — «Ред Булл», 19:00 мск;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.