Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас рассказал, как его пытались переманить из «Альфа Ромео»

Боттас рассказал, как его пытались переманить из «Альфа Ромео»
Комментарии

Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, как его пыталась переманить одна из команд ФОрмулы-1 после того, как он подписал контракт с «Альфа Ромео».

«Мне позвонили через два дня после того, как я подписал контракт с „Альфа Ромео“. Они сказали: „Ты нам нужен, мы можем заплатить в два раза больше, чем “Альфа». Я ответил, что они немного опоздали. Я очень доволен своим решением. Думаю, это будет хорошим началом новой истории.

Сезон-2021? Когда ты чувствуешь, будто к твоему горлу приставили нож, голова работает не лучшим образом. Когда я пришёл в команду в 2017 году, я мог думать только об одном — возможности выиграть титул чемпиона мира. У меня не получилось. Но я должен концентрироваться на позитиве. Я смог вырасти как пилот и человек, многому научился. Вместе мы смогли добиться потрясающих высот. Я возьму этот опыт и воспоминания с собой", — сказал Боттас в финском подкасте Supla.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022