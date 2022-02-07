Боттас рассказал, как его пытались переманить из «Альфа Ромео»

Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, как его пыталась переманить одна из команд ФОрмулы-1 после того, как он подписал контракт с «Альфа Ромео».



«Мне позвонили через два дня после того, как я подписал контракт с „Альфа Ромео“. Они сказали: „Ты нам нужен, мы можем заплатить в два раза больше, чем “Альфа». Я ответил, что они немного опоздали. Я очень доволен своим решением. Думаю, это будет хорошим началом новой истории.



Сезон-2021? Когда ты чувствуешь, будто к твоему горлу приставили нож, голова работает не лучшим образом. Когда я пришёл в команду в 2017 году, я мог думать только об одном — возможности выиграть титул чемпиона мира. У меня не получилось. Но я должен концентрироваться на позитиве. Я смог вырасти как пилот и человек, многому научился. Вместе мы смогли добиться потрясающих высот. Я возьму этот опыт и воспоминания с собой", — сказал Боттас в финском подкасте Supla.