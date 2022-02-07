Алонсо рассказал, что хотел бы получить от болида «Альпин» 2022 года

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, чего он хотел бы получить от машины французской команды 2022 года.



«Чего бы хотелось получить от машины? Больше мощности на прямых и больше прижимной силы в поворотах. К этому стремятся все гонщики. Если говорить о работе на трассе, то наша команда в этом очень хороша. Как все могли видеть в прошлом году, иногда нам удавалось зарабатывать хорошие очки двумя машинами, хотя изначально наша скорость не предполагала такого результата. Мы очень сильны во многих областях.



Нам просто нужно, чтобы команда построила конкурентоспособную машину. Мы много месяцев работали над новым болидом, так что у нас большие надежды, но посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Алонсо GPFans.