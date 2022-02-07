Риккардо: я не первый гонщик, столкнувшийся с проблемами с адаптацией к машине

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о проблемах с адаптацией к машине британской команды.
«Я точно не собираюсь терять надежды. Я не первый гонщик в команде, который сообщает об ограничениях в поведении болида. При этом не хотел бы говорить о том, что эти ограничения заложены в ДНК автомобиля. На самом деле поведение болида медленно меняется. Но да, возможно, что сейчас таких разговоров было больше, чем раньше. Думаю, мы можем сделать шаг в верном направлении.
Могут ли мои проблемы внезапно исчезнуть в сезоне-2022? Я бы этого не ждал. Если это произойдёт, то я, как мне кажется, смогу адаптироваться к новым правилам за счёт своего естественного стиля пилотажа. Но хочу быть готов на случай, если это не случится. Тот факт, что в ходе минувшего сезона я всё лучше привыкал к машине, должен помочь мне и в новом году», — приводит слова Риккардо RacingNews365.
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