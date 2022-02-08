«С возвращением!» В «Мерседесе» поприветствовали появление Хэмилтона в соцсетях

Команда Формулы-1 «Мерседес» намекнула, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжит карьеру, несмотря на появившиеся слухи о его уходе.



«С возвращением, Льюис!» — написала пресс-служба команды в «Инстаграме», прикрепив фотографию британского гонщика на фоне множества твитов, посвящённых ему.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Хэмилтон обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.



18 декабря в Лондоне состоялась встреча между генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, на которой обсуждался финал сезона-2021. Встреча прошла в дружеской обстановке.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона. Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля. Точное её время пока неизвестно.