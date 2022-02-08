Пиастри: для меня готовится обширная программа тестов. Это позитивный знак от «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри рассказал о том, что его ждёт в ближайшем сезоне Формулы-1.

«Альпин» готовит такую обширную программу тестов на этот год, и я думаю, что это говорит об их вере в меня. Такую программу тестов редко у кого увидишь, особенно сейчас, когда они запрещены по ходу сезона.

Хотя пока нет подтверждения, приведёт ли это к повышению в классе, это определённо очень позитивный знак, что они очень хотят меня заполучить. Я хотел бы сразу после титула в Формуле-2 получить место основного гонщика в Формуле 1, но это оказалось невозможно. Тем не менее я всё-таки очень рад, что стану резервным пилотом в этом году и смогу сполна окунуться в Формулу-1, ведь именно туда я очень стремлюсь попасть», — приводит слова Пиастри Grandprix247.

Пиастри стал чемпионом Формулы-2 сезона-2021. Его отрыв от второго места, которое занял пилот «Премы», россиянин Роберт Шварцман, составил 60,5 балла — Роберт набрал 192 очка. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), в активе которого 183 очка.