Феттель заинтересован перейти в ралли в будущем

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что после дебюта в «Гонке чемпионов» на льду он «с удовольствием рассмотрит» возможность участия в других внедорожных соревнованиях в будущем.



Напомним, Феттель уступил легенде чемпионата мира по ралли Себастьену Лёбу в финале соревнований, которые проводились на снегу и льду на трассе, построенной на пляже и замёрзшем Балтийском море на севере Швеции.

«Очевидно, вы видели, что мне ещё немного не хватает. Но я думаю, что мне это очень нравится. Мне всегда нравилось наблюдать за тем, что делают гонщики ралли. Это другая дисциплина, так что ты всё ещё развлекаешься с машиной, просто есть много различий.

Спорт прогрессирует, и в нём есть нечто большее, чем просто вождение, что также является вызовом. Так что, конечно, нельзя просто взять и стать мастером в другой дисциплине. Но если кому-то захочется дать мне шанс попробовать себя в ралли и у него есть на это достаточно времени — я с удовольствием рассмотрю это предложение», — приводит слова Феттеля The Race.