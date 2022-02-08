Хорнер рассказал, кого он возьмёт с собой на экскурсию по базе «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, кого он хотел бы взять с собой на экскурсию по базе «Мерседеса».
Напомним, Хорнер принял участие в благотворительном аукционе во время церемонии премии Autosport Awards. Он приобрёл билет на экскурсию по базе «Мерседеса», который обошёлся ему в £ 3 тыс.
«Эдриан Ньюи, Пьер Ваше и, возможно, Пол Филд, наш директор по производству. Будет весьма интересно посмотреть, как «Мерседес» расходует свой бюджет», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер примет участие в международном семинаре стюардов. Таким образом он отбудет наказание, которое получил на Гран-при Катара прошлого сезона «Королевских гонок», когда оскорбил маршала.
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