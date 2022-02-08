Хорнер рассказал, кого он возьмёт с собой на экскурсию по базе «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, кого он хотел бы взять с собой на экскурсию по базе «Мерседеса».

Напомним, Хорнер принял участие в благотворительном аукционе во время церемонии премии Autosport Awards. Он приобрёл билет на экскурсию по базе «Мерседеса», который обошёлся ему в £ 3 тыс.

«Эдриан Ньюи, Пьер Ваше и, возможно, Пол Филд, наш директор по производству. Будет весьма интересно посмотреть, как «Мерседес» расходует свой бюджет», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер примет участие в международном семинаре стюардов. Таким образом он отбудет наказание, которое получил на Гран-при Катара прошлого сезона «Королевских гонок», когда оскорбил маршала.