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В «Астон Мартин» показали, как проходит строительство новой базы

В «Астон Мартин» показали, как проходит строительство новой базы
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» на своём YouTube-канале показала, как проходит строительство её новой базы в Нортгемптоншире.

Публикация доступна на YouTube-канале «Астон Мартин».

Новая база будет состоять из трёх блоков. В первом блоке разместятся службы проектирования, производства и маркетинга. Второй блок будет представлять собой аэродинамическую трубу для испытаний, в третьем появится множество производственных помещений, включая логистический узел и комнаты для персонала.

Новых заводов такого масштаба не строили в Формуле-1 на протяжении 17 лет. Последним стал завод «Макларена», сданный в 2004 году.

Стоимость новой базы оценивается в £ 150-200 млн.

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