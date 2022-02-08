В «Астон Мартин» показали, как проходит строительство новой базы
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» на своём YouTube-канале показала, как проходит строительство её новой базы в Нортгемптоншире.
Публикация доступна на YouTube-канале «Астон Мартин».
Новая база будет состоять из трёх блоков. В первом блоке разместятся службы проектирования, производства и маркетинга. Второй блок будет представлять собой аэродинамическую трубу для испытаний, в третьем появится множество производственных помещений, включая логистический узел и комнаты для персонала.
Новых заводов такого масштаба не строили в Формуле-1 на протяжении 17 лет. Последним стал завод «Макларена», сданный в 2004 году.
Стоимость новой базы оценивается в £ 150-200 млн.
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