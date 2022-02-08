В Формуле-1 откажутся от преклонения колена перед стартом гонок в новом сезоне

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил о том, что в новом сезоне участники гонок больше не будут преклонять колено перед стартом.

«Я думаю, что мы уже говорили о том, что не нужно заниматься политикой. Но думаю, что сейчас речь идёт о том, чтобы перейти от жестов к действиям. Сейчас действие — это фокус на разнообразии нашего сообщества, и это первый шаг.

Мне кажется, что этот жест уже был важен для людей, которые нуждались в нём. Мы должны уважать всех, как всегда, но сейчас пришло время двигаться дальше и предпринимать что-то новое. Теперь мы переходим на новый уровень и делаем акцент на движении вперёд с помощью реальных действий», — приводит слова Доменикали GPFans.