В Формуле-1 откажутся от преклонения колена перед стартом гонок в новом сезоне
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил о том, что в новом сезоне участники гонок больше не будут преклонять колено перед стартом.
«Я думаю, что мы уже говорили о том, что не нужно заниматься политикой. Но думаю, что сейчас речь идёт о том, чтобы перейти от жестов к действиям. Сейчас действие — это фокус на разнообразии нашего сообщества, и это первый шаг.
Мне кажется, что этот жест уже был важен для людей, которые нуждались в нём. Мы должны уважать всех, как всегда, но сейчас пришло время двигаться дальше и предпринимать что-то новое. Теперь мы переходим на новый уровень и делаем акцент на движении вперёд с помощью реальных действий», — приводит слова Доменикали GPFans.
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