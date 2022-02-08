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Стала известна дата и время презентации нового болида «Уильямса»

Стала известна дата и время презентации нового болида «Уильямса»
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Команда Формулы-1 «Уильямс» представит свой новый болид FW44 15 февраля в 16:00 по московскому времени.

«Присоединяйтесь к нам во вторник, 15 февраля, приглашаем вас посмотреть церемонию открытия сезона-2022 года в прямом эфире на нашем сайте

Вы услышите, как Николас Латифи, Алекс Албон и Йост Капито отреагируют на новый болид, а также расскажут о предстоящем сезоне», — говорится на сайте команды.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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