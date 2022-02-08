Макс Ферстаппен — о прошедшем сезоне Формулы-1: я должен был выигрывать титул даже раньше

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил мнение, что какими бы ни были результаты Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно скандальной гонки Гран-при Абу-Даби прошедшего сезона Формулы-1, титул он выиграл вполне заслуженно.
«С результатами прошлого сезона ничего поделать уже нельзя. В конце концов, у меня был очень хороший сезон, и думаю, что действительно заслужил чемпионство. Временами мне тоже очень не везло. Люди всегда помнят последнюю гонку, но если посмотреть на весь сезон, то станет ясно, что титул я выигрывать должен был даже раньше», — приводит слова Ферстаппена The Guardian.
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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