Доменикали: Хэмилтон невероятно важен не только для нашего спорта, но и для всего мира

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о британском гонщике команды «Мерседес», семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.



«На последнем фото он излучал много позитива. Это очень важно, потому что Хэмилтон невероятно важен не только для нашего вида спорта, но и для всего мира. Я уважаю его решение хранить молчание. Теперь, как мне кажется, он будет полностью заряжен на борьбу в начале сезона. У Льюиса есть возможность стать восьмикратным чемпионом мира. Поэтому я уверен, что он целиком сосредоточен на этой цели», — приводит слова Доменикали издание Sky Sports.



Ранее «Мерседес» намекнул, что Хэмилтон продолжит карьеру, несмотря на появившиеся слухи о его возможном уходе.