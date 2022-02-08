Макс Ферстаппен: проиграть первый титул мне было бы труднее, чем Хэмилтону восьмой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен предположил, что в случае если бы он уступил пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону в финальной гонке прошедшего сезона, то такое поражение стало бы для него болезненнее, чем для самого Хэмилтона.
«Мне трудно представить себя на месте Хэмилтона, ведь я не являюсь семикратным чемпионом мира. Если бы я был им, то, как мне кажется, это поражение причинило бы мне немного меньше боли, чем когда я борюсь за свой первый титул, лидирую всю дистанцию, держу ситуацию под контролем, а затем всё проигрываю на последнем круге. Это было бы намного болезненнее.
Рекордный титул, позволивший бы Хэмилтону обойти Михаэля Шумахера? Да, но у него их семь в конце концов. Не так уж и плохо, не так ли?» — приводит слова Ферстаппена The Guardian.
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