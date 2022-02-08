«Это вселяет в меня осторожный оптимизм». Гюнтер Штайнер — о новом болиде «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что чувствует некоторый оптимизм относительно перспектив команды в новом сезоне в контексте болида, который конструировался для неё в течение последнего года.
«Я не могу судить о том, как будет вести себя машина, потому что, и это очевидно, я не видел других болидов. У нас были хорошие машины, например, в 18-м – даже в 16 и 17-м годах, особенно если принять во внимание статус молодой команды. И сейчас я вижу сходства. Это единственное, на основании чего я могу судить о производительности.
Я всегда говорю, что осторожно оптимистичен, потому что вижу, как усердно работали над автомобилем в течение последнего года. Это вселяет в меня осторожный оптимизм», — приводит слова Штайнера RaceFans.
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