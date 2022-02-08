«Чем я занимался, пока меня не было». Хэмилтон показал подборку фотографий

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своём «инстаграме», показав серию фотографий.
«Чем я занимался, пока меня не было», — подписал фото Хэмилтон.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
Сообщалось, что после Абу-Даби Хэмилтон всерьёз задумывается об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021.
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