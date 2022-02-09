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Тим-менеджер «Ред Булл»: надеюсь, Перес покажет нам, на что действительно способен

Тим-менеджер «Ред Булл»: надеюсь, Перес покажет нам, на что действительно способен
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Тим-менеджер «Ред Булл» Джонатан Уитли высказался о мексиканском пилоте Серхио Пересе.

«Мы привлекли в команду довольно много молодых гонщиков, мне кажется, даже больше, чем обычно делают в большинстве крупных команд. И я понимаю, как важно поддерживать и помогать таким пилотам в это время. Но с Чеко всё совершенно по-другому. Это было больше похоже на то, когда мы пригласили Марка Уэббера. Мы позвали очень опытного парня, с огромным опытом работы в Формуле-1. Мы многому научились у него, и это сделало нас сильнее. А он научился у нас, и это сделало его сильнее.

Очень надеюсь, что благодаря изменениям в техническом регламенте Перес в этом году полностью освоится с новым болидом и покажет нам, на что действительно способен», — приводит слова Уитли PlanetF1 со ссылкой на The Jack Threlfall Show podcast.

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