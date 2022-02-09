В «Астон Мартин» впервые завели мотор на машине 2022 года

Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала на официальном YouTube-канале запись с первым запуском нового мотора, который будет использоваться в сезоне-2022.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале команды «Астон Мартин».

Напомним, новый болид «Астон Мартин» будет представлен 10 февраля.



В сезоне-2022 в составе команды будут выступать Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



9 февраля — «Ред Булл»;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.