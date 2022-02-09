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В «Астон Мартин» впервые завели мотор на машине 2022 года

В «Астон Мартин» впервые завели мотор на машине 2022 года
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала на официальном YouTube-канале запись с первым запуском нового мотора, который будет использоваться в сезоне-2022.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале команды «Астон Мартин».

Напомним, новый болид «Астон Мартин» будет представлен 10 февраля.

В сезоне-2022 в составе команды будут выступать Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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