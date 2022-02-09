Даниил Квят может стать пилотом российской команды в WEC

Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят, вероятно, проведёт предстоящий сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
Фамилия Квята появилась в списке пилотов, получивших платиновый статус в системе категоризации ФИА. Эта система была разработана для гонок на выносливость и серий «Ле-Ман» под эгидой ФИА.
Ожидается, что Квят в предстоящем сезоне будет выступать в составе российской команды G-Drive Racing. Как заметили пользователи Reddit, фамилия Квята в определённый момент появилась на сайте серии именно с привязкой к российскому коллективу. В одном экипаже с Квятом, вероятно, будут выступать Рене Биндер и Джеймс Аллен. Этот экипаж заявлен под 26-м номером, под которым Даниил выступал в Формуле-1.
Фото: Reddit
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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