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Норрис признал, что перед продлением контракта им интересовались другие команды

Норрис признал, что перед продлением контракта им интересовались другие команды
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал решение подписать новый четырёхлетний контракт с командой, несмотря на интерес со стороны других конюшен.

«Были небольшие разговоры тут и там, но и всё на этом. Очевидно, они не зашли далеко. Как только что-то появилось, я обратился к Андреасу Зайдлю. Мы немного поговорили о том, что нам готовит будущее, ну и так далее.

Какие команды проявляли интерес? Это я не могу сказать! Вы, вероятно, способны довольно неплохо предположить.

Да, теперь возможности будут у других пилотов — возможно, в том числе с переходом в «Ред Булл» и «Мерседес». Кто знает, были бы такие возможности у меня? Но в любом случае я выбрал остаться с «Маклареном», и это хорошо. Думаю, это сильное послание. Я хочу быть здесь. Вот где я хочу добиваться побед в гонках, подиумов и титулов. «Макларен» был для меня лучшим вариантом», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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