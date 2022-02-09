Бакстон: интерес к Норрису со стороны «Ред Булл» был невероятно серьёзным
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Британский журналист Уилл Бакстон прокомментировал решение Ландо Норриса подписать новый четырёхлетний контракт с «Маклареном», а также признание британского гонщика, что в его услугах был заинтересован ряд других команд. Норрис не раскрыл названия команд, однако считается, что речь может идти о лидерах Формулы-1 — «Мерседесе» и «Ред Булл».
«Как я понимаю, интерес со стороны «Ред Булл» был невероятно серьёзным. Не забывайте, что они пытались взять его в аренду в «Торо Россо» на вторую половину 2018 года. Продление контракта многое говорит о вере Ландо в «Макларен», его уверенности в их пути и в том, что его роль будет центральной во всём, что они делают», — написал Бакстон в своём «твиттере».
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