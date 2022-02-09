Руководитель отдела стратегии «Астон Мартин» ушла из команды

Руководитель отдела стратегии команды «Астон Мартин» Бернадетт Коллинз покинула команду, сообщает Bild. Она работала в команде с 2015 года.



Вместе с Коллинз Феттель в прошлом сезоне завоевал два подиума, чему во многом поспособствовали её стратегические решения. Напомним, что Феттель финишировал в топ-3 и на Гран-при Венгрии, однако был дисквалифицирован из-за перерасхода топлива.



Напомним, новый болид «Астон Мартин» будет представлен 10 февраля.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



9 февраля — «Ред Булл»; 19:00 мск;

10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури»;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.