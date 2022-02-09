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Руководитель отдела стратегии «Астон Мартин» ушла из команды

Руководитель отдела стратегии «Астон Мартин» ушла из команды
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Руководитель отдела стратегии команды «Астон Мартин» Бернадетт Коллинз покинула команду, сообщает Bild. Она работала в команде с 2015 года.

Вместе с Коллинз Феттель в прошлом сезоне завоевал два подиума, чему во многом поспособствовали её стратегические решения. Напомним, что Феттель финишировал в топ-3 и на Гран-при Венгрии, однако был дисквалифицирован из-за перерасхода топлива.

Напомним, новый болид «Астон Мартин» будет представлен 10 февраля.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»; 19:00 мск;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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