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В «Феррари» показали новую командную форму с чёрными цветами

В «Феррари» показали новую командную форму с чёрными цветами
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» показала новую командную форму, которую будут использовать представители коллектива в сезоне-2022. На фотографии можно увидеть, что на форме итальянской команды стало гораздо больше чёрного, что можно считать намёком на добавление этого цвета в ливрею будущей машины.

Презентация нового болида «Феррари» запланирована на 17 февраля.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

9 февраля — «Ред Булл»;
10 февраля — «Астон Мартин»;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури»;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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