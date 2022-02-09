В «Макларене» ответили, имеет ли Норрис право досрочно покинуть команду

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал о том, что в новом контракте Ландо Норриса нет пункта об отступных. Таким образом, Норрис будет выступать в составе команды минимум до 2025 года.
Сам Норрис рад доработать до конца своего контракта в «Макларене». Он также не беспокоится о подписании такого длительного контракта, несмотря на неопределённость в отношении того, как новые технические правила, введённые в этом году, повлияют на порядок соревнований.
«Я очень счастлив, это большая часть моей карьеры и жизни, и остаться в Формуле-1 ещё на четыре года — это просто замечательно для меня.
Я знал, что у других команд есть шанс или возможность сделать большие шаги вперёд в плане развития, но меня это не беспокоит. Я уверен в команде. Уверен, что мы всё ещё можем провести хороший сезон, и что бы ни случилось в этом году, это не значит, что такая же ситуация будет на протяжении следующих пяти или 10 лет. Мы сможем добиться необходимого прогресса и встать в один ряд с лидерами», — приводит слова Норриса Crash.net.
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