Болельщики возмутились тому, что Маси реализовал в Абу-Даби идею «Ред Булл»
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Некоторые болельщики Формулы-1 высказали недовольство ситуацией, которая произошла во время финальной гонки прошлого сезона в Абу-Даби.
Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли проинструктировал гоночного директора Майкла Маси отдать распоряжение пропустить лишь часть круговых, чтобы все «могли насладиться гонками». Как известно, именно это и сделал Маси во время гонки, а позже именно эту фразу он использует во время разговора с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом.
Видео доступно на официальном YouTube-канале Формулы-1.
«Это шокирует. Маси, по сути, выполнял указания Джонатана Уитли, не задумываясь о законности или справедливости. Любому болельщику должно быть противно это слушать», — написал один из пользователей в «Твиттере».
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