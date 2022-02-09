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«Ред Булл» показал новый болид RB18 на сезон-2022 Формулы-1

«Ред Булл» показал новый болид RB18 на сезон-2022 Формулы-1
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» показала фотографии своего нового болида RB18 к сезону-2022.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

10 февраля — «Астон Мартин», 17:00 мск;
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск

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