Хорнер: к моменту первой гонки RB18 будет выглядеть совершенно не так, как сегодня

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1.



«Новый регламент, введённый в этом году, заметно изменил всю философию по сравнению с прошлым годом. Это означает, что каждый компонент будет отличаться от прошлогодней модели. Это чистый лист для каждой команды.



К моменту начала первой гонки RB18 будет выглядеть совершенно не так, как сегодня. Нам всем предстоит быстро освоить новые стандарты, нас ждёт настоящая гонка развития между первым и последним этапами соревнования. Мы гордимся болидом 2022 года, RB18 готов к победам, и увидеть этот автомобиль уже сегодня — просто фантастика. Команда приложила огромные усилия, и я с нетерпением жду возможности увидеть результаты наших трудов.



Мы планируем закрепить успехи 2021 года. В этом сезоне у нас на машине номер один, и главное сейчас — защитить титул вместе с Максом. Достижения и усердная работа 2021 года по-настоящему вдохновили команду. Другими словами, мы вступаем в 2022 год в превосходной форме», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».