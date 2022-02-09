Макс Ферстаппен рассказал о своём подходе к новому сезону Формулы-1

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1.
«Я полон энергии, мне не терпится снова сесть за руль. Я прекрасно себя чувствую, и перед сезоном очень важно подготовиться физически, особенно на фоне изменений в регламенте. Что касается автомобиля, хочется поскорее вывести его на трассу и понять, на что он способен.
Сложнее всего в этом сезоне будет привыкнуть к новым правилам, также потребуется время, чтобы привыкнуть к машине — не получится просто взять и поехать, ведь многое изменилось по сравнению с предыдущей моделью. В остальном я не испытываю никакого дополнительного давления в этом сезоне. Буду делать всё как всегда, не думаю, что есть какая-то причина поступать иначе. Сейчас я жду не дождусь, чтобы выехать с пит-лейна на RB18», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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