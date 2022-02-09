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Стал известен кандидат на замену Майклу Маси в роли гоночного директора Формулы-1

Стал известен кандидат на замену Майклу Маси в роли гоночного директора Формулы-1
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Журналист Альберт Фабрега в своём «твиттере» рассказал, что директор гонок WEC Эдуардо Фрейтас является возможным кандидатом на должность гоночного директора Формулы-1. Сейчас этот пост занимает Майкл Маси, однако после скандального финала сезона-2021 появились слухи о том, что он будет уволен.

Напомним, в решающем заезде предыдущего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции. Позже в «Мерседесе» требовали увольнения Маси.

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