Ферстаппен признался, что мало времени провёл на симуляторе нового болида

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу нового болида RB18 к сезону-2022.

«Многое ещё неизвестно о машине. Я действительно пока не знаю, как буду себя чувствовать в ней. Я даже не слишком много ездил на симуляторе.

Чувствуется, что у машины стало немного меньше сцепления с дорогой. Ты можешь привыкнуть к скольжению, блокировкам и другим вещам вроде этого. Но, думаю, всё должно быть в порядке. Просто нужно будет привыкнуть к виду из кокпита. Теперь у нас будут более крупные колёсные диски, но и сами шины увеличатся в размере, так что станет немного сложнее.

Лично я чувствую себя хорошо, и самое главное — подготовить себя наилучшим образом физически, но что касается машины, то тут ничего не известно», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.