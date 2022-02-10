Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен признался, что мало времени провёл на симуляторе нового болида

Ферстаппен признался, что мало времени провёл на симуляторе нового болида
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу нового болида RB18 к сезону-2022.

«Многое ещё неизвестно о машине. Я действительно пока не знаю, как буду себя чувствовать в ней. Я даже не слишком много ездил на симуляторе.

Чувствуется, что у машины стало немного меньше сцепления с дорогой. Ты можешь привыкнуть к скольжению, блокировкам и другим вещам вроде этого. Но, думаю, всё должно быть в порядке. Просто нужно будет привыкнуть к виду из кокпита. Теперь у нас будут более крупные колёсные диски, но и сами шины увеличатся в размере, так что станет немного сложнее.

Лично я чувствую себя хорошо, и самое главное — подготовить себя наилучшим образом физически, но что касается машины, то тут ничего не известно», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Новость по теме
«Ред Булл» показал новый болид RB18 на сезон-2022 Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022