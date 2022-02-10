Карлос Сайнс обогнал Тибо Куртуа в виртуальном заезде Формулы-1, но уступил в FIFA. Видео
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс и голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сыграли друг с другом в компьютерные игры, посвящённые их видам спорта.
В виртуальном заезде ожидаемо победу одержал гонщик, а в футбольном матче сильнее оказался вратарь.
Публикация доступна в твиттер-аккаунте Formula1game.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее Куртуа поразмышлял о том, чем будет заниматься после завершения карьеры, которая, по его мнению, продлится до 38 лет.
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