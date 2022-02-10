Хорнер: к моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как на презентации

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что представленный на презентации новый болид команды RB18 сильно отличается от того варианта машины, в которой выступят пилоты команды в первой гонке сезона.
«Поскольку у нас появился новый регламент, то болид будет развиваться очень, очень быстро. То есть, я думаю, что к моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как сейчас. Машина — это прототип, в основном на каждой гонке она развивается. Вероятно, она никогда не будет выступать в одной и той же конфигурации дважды, она просто постоянно развивается.
Теперь мы должны делать это в рамках финансовых правил, поэтому нам придётся быть очень разборчивыми в том, куда потратить деньги на развитие машины в этом году. Этот чемпионат станет соревнованием в развитии между первой и последней гонкой», — приводит слова Хорнера Read Motorsport.
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