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Хорнер: к моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как на презентации

Хорнер: к моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как на презентации
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что представленный на презентации новый болид команды RB18 сильно отличается от того варианта машины, в которой выступят пилоты команды в первой гонке сезона.

«Поскольку у нас появился новый регламент, то болид будет развиваться очень, очень быстро. То есть, я думаю, что к моменту первой гонки машина будет выглядеть совсем не так, как сейчас. Машина — это прототип, в основном на каждой гонке она развивается. Вероятно, она никогда не будет выступать в одной и той же конфигурации дважды, она просто постоянно развивается.

Теперь мы должны делать это в рамках финансовых правил, поэтому нам придётся быть очень разборчивыми в том, куда потратить деньги на развитие машины в этом году. Этот чемпионат станет соревнованием в развитии между первой и последней гонкой», — приводит слова Хорнера Read Motorsport.

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