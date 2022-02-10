Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» показала новый болид AMR22 на сезон-2022

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» показала новый болид AMR22 на сезон-2022
Комментарии

Британская команда «Астон Мартин» представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс AMR22.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Наконец-то показали первый настоящий болид новой эпохи Ф-1. Презентация «Астона» — LIVE Наконец-то показали первый настоящий болид новой эпохи Ф-1. Презентация «Астона» — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022