Команда Формулы-1 «Астон Мартин» показала новый болид AMR22 на сезон-2022
Поделиться
Британская команда «Астон Мартин» представила болид на сезон-2022. Новая машина получила индекс AMR22.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
17:12
-
15:59
-
14:55
-
13:52
-
12:56
-
11:40
-
10:55
-
09:56
-
00:30
- 9 февраля 2022
-
23:12
-
23:03
-
21:36
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
19:08
-
18:18
-
17:41
-
16:40
-
15:29
-
14:19
-
14:14
-
13:37
-
13:25
-
12:40
-
11:59
-
10:34
-
09:56
-
00:24
- 8 февраля 2022
-
23:31
-
22:51
-
21:18
-
20:39
-
19:39
Партнерский контент