Технический директор «Астон Мартин» рассказал об особенностях создания новой машины

Технический директор «Астон Мартин» Энди Грин рассказал о разработке новой машины британской команды — AMR22.



«Наша цель в этом году — добиться прогресса относительно кампании прошлого года, используя уроки прошлого сезона для продвижения вперёд. Мы продолжаем расти, и требуется время, чтобы всё сложилось. Но этот рост создаёт ажиотаж вокруг нашей базы. Люди хотят быть частью этого пути. Успех не приходит в одночасье, но мы добьёмся его.



Огромные изменения в правилах 2022 года создали серьёзное испытание. Каждая часть машины новая, так что наша философия машины в том, чтобы быть открытыми к изменениям. Пока ни у кого нет ответов на вопрос о том, как максимизировать соблюдение регламента, так что изначально основной задачей было избежать тупиковых ситуаций при разработке машины. Это огромный вызов, но все справились с ним, и мы мотивированы решать вопросы, возникающие в процессе разработки автомобиля.



AMR22 станет первым шагом во многих итерациях в предстоящем сезоне, которые определят направление нашего движения на 2023 год и далее. Во многих смыслах эта зима была самой напряжённой из всех, что у нас когда-либо были, учитывая характер радикально отличающихся правил. Мало что можно использовать в новой машине с прошлого года», — приводит слова Энди Грина пресс-служба команды.