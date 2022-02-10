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Даниэль Риккардо показал дизайн шлема на сезон-2022

Даниэль Риккардо показал дизайн шлема на сезон-2022
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал дизайн шлема на сезон-2022. Видео было опубликовано в «инстаграме» австралийского гонщика.

Если у вас не отображается видеозапись, то её можно посмотреть в социальных сетях пилота.

«Цвет этого года – персиковый. Вот так! Здесь слова «Present» и «Momentum» – думаю, важно жить настоящим, быть в моменте, делать такие моменты прекрасными, и это придаст импульс, чтобы двигаться вперёд», — прокомментировал дизайн шлема Даниэль.

Презентация новой машины «Макларена» состоится 11 февраля 2022 года.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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