Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал дизайн шлема на сезон-2022. Видео было опубликовано в «инстаграме» австралийского гонщика.

Если у вас не отображается видеозапись, то её можно посмотреть в социальных сетях пилота.

«Цвет этого года – персиковый. Вот так! Здесь слова «Present» и «Momentum» – думаю, важно жить настоящим, быть в моменте, делать такие моменты прекрасными, и это придаст импульс, чтобы двигаться вперёд», — прокомментировал дизайн шлема Даниэль.



Презентация новой машины «Макларена» состоится 11 февраля 2022 года.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.