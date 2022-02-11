Источник: у двух команд Формулы-1 возникли проблемы с машинами 2022 года

Технический эксперт, итальянский журналист Джорджо Пиола сообщил, что сразу у двух команд возникли сложности с машинами 2022 года. По информации источника, в британской команде «Астон Мартин» остались недовольны первой версией своего болида, в связи с чем они уже приступили к работе над новой версией автомобиля на вторую половину сезона-2022.
Не обошлось без проблем и у «Уильямса» — команда столкнулась со сложностями при сборке машины.
Напомним, «Астон Мартин» презентовал свой новый болид 10 февраля. «Уильямс» представит новую машину 15 февраля.
Расписание презентаций перед сезоном-2022:
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
- 11 февраля 2022
-
00:53
- 10 февраля 2022
-
23:47
-
22:05
-
20:59
-
19:51
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:23
-
18:20
-
18:19
-
17:12
-
15:59
-
14:55
-
13:52
-
12:56
-
11:40
-
10:55
-
09:56
-
00:30
- 9 февраля 2022
-
23:12
-
23:03
-
21:36
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
19:08
-
18:18
-
17:41
-
16:40
-
15:29
-
14:19
-
14:14
-
13:37