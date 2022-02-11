Источник: у двух команд Формулы-1 возникли проблемы с машинами 2022 года

Технический эксперт, итальянский журналист Джорджо Пиола сообщил, что сразу у двух команд возникли сложности с машинами 2022 года. По информации источника, в британской команде «Астон Мартин» остались недовольны первой версией своего болида, в связи с чем они уже приступили к работе над новой версией автомобиля на вторую половину сезона-2022.



Не обошлось без проблем и у «Уильямса» — команда столкнулась со сложностями при сборке машины.



Напомним, «Астон Мартин» презентовал свой новый болид 10 февраля. «Уильямс» представит новую машину 15 февраля.



Расписание презентаций перед сезоном-2022:



11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

15 февраля — «Уильямс», 16:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.