Леклер и Сайнс подтвердили, что на практиках Гран-при их заменит Шварцман

Пилоты «Феррари» Карслос Сайнс и Шарль Леклер в шуточной манере подтвердили, что россиянин Роберт Шварцман будет заменять их в пятничных тренировках некоторых Гран-при нового сезона Формулы-1.
«У нас есть молодой пилот, и на двух Гран-при в одном из наших автомобилей будет Роберт Шварцман. Надеюсь, он покажет себя с лучшей стороны и сохранит наш болид», — сказал Леклер на канале «Феррари» в YouTube.
«Да, Роберт, пожалуйста, сохрани его», — пошутил также Сайнс.
По итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. Его будущее на сезон-2022 пока неизвестно.
Ранее россиянин также принимал участие в тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности Роберт проехал 165 кругов, что составляет 492 километра.
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