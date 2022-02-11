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Карлос Сайнс хочет как можно быстрее подписать новый контракт с «Феррари»

Карлос Сайнс хочет как можно быстрее подписать новый контракт с «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что хотел бы подписать новый контракт со своей командой. Ранее сообщалось, что стороны обсуждают возможность продления соглашения до сезона-2024.

«Нынешняя зима – возможность прийти к соглашению, и мы пытаемся это сделать. Стать чемпионом мира с «Феррари» — моя самая заветная мечта. Поэтому я хотел бы прийти к соглашению как можно скорее. Думаю, что опыт прошлого сезона пошёл нам всем на пользу. В коридорах Маранелло я встречаю улыбающихся и уверенных в себе людей. Не вижу никакого стресса — лишь желание побеждать. Машина готова, и я тоже», — приводит слова Сайнса Corriere della Sera.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Сайнс занял пятое место. В активе испанца 164,5 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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