Себастьян Феттель отреагировал на слухи о своём уходе из Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель опроверг слухи, согласно которым нынешний сезон «Королевских гонок» может стать для него последним. Ранее в «Астон Мартин» сменился руководитель. На место Отмара Зафнауэра, с которым Феттель был в хороших отношениях, пришёл Майк Крэк.

«Когда я услышал имя нового руководителя, то в полной мере успокоился. В какой-то момент я начну думать о будущем. Но, учитывая мои успехи в прошлом, вполне логично, что я всё ещё хочу побеждать. Так что моё будущее будет во многом зависеть от этого», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Феттель занял 12-е место. В активе немца было 43 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.