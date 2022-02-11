«Чем я занимался, пока меня не было — часть вторая». Хэмилтон показал новую подборку фото

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав очередную подборку фотографий, сделанных в период его отсутствия в медиапространстве.



«Чем я занимался, пока меня не было — часть вторая», — подписал фото Хэмилтон.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

Напомним, после неудачной для Хэмилтона гонки в Абу-Даби сообщалось, что Льюис всерьёз задумывался об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021.



По итогам Гран-при Абу-Даби чемпионом Формулы-1 сезона-2021 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника — Хэмилтона.