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В «Альпин» подтвердили контракт с BWT и смену названия. В ливрее появится розовый цвет

В «Альпин» подтвердили контракт с BWT и смену названия. В ливрее появится розовый цвет
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BWT и команда Формулы-1 «Альпин» подписали соглашение о стратегическом долгосрочном партнёрстве, в рамках которого ведущий австрийский поставщик систем очистки воды станет титульным партнёром гоночного коллектива с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Альпин».

Называться французская команда в этот период станет BWT Alpine F1. В ливрее автомобилей появится розовый цвет.

Посмотреть пост можно на официальной странице «Альпин» в «Инстаграме».

В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 команда «Альпин» заняла пятое место. Победу праздновал «Мерседес». Дата презентации нового болида «Альпин» запланирована на 21 февраля. Точное время пока неизвестно. Сегодня, 11 февраля, презентовать свой болид будет «Макларен». Начало запланировано на 22:00 мск.

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