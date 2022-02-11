Себастьян Феттель ответил на неудобный вопрос о новом спонсоре «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос относительно нового спонсора своей команды — крупнейшей нефтяной компании мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов — саудовской корпорации Aramco. Феттель считается активным сторонником продвижения «чистых» способов получения энергии.



«Конечно, очевидно, что нефтяные компании задаются вопросом насчёт того, как формировать будущее. Но это может стать возможностью оказать влияние на всю эту ситуацию и изменить положение к лучшему. Ископаемые виды топлива исчезают — и это произойдёт очень скоро», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.



Ранее Феттель опроверг слухи, согласно которым нынешний сезон Формулы-1 может стать для него последним.

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