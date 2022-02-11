Новый болид «Астон Мартин» дебютировал на трассе. Фото

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» стала первой, кто опробовал на трассе автомобиль, построенный по новому техническому регламенту 2022 года. В соответствии с планами на следующий день после презентации «Астон Мартин» организовал шейкдаун машины в рамках съёмочного дня на трассе «Сильверстоун». Согласно правилам, во время съёмочного дня машина имеет право проехать не более ста километров. Первым за руль автомобиля сел канадец Лэнс Стролл.

Посмотреть фото болида «Астон Мартин» AMR22, выезжающего из боксов, можно в «инстаграме» команды.

«Пока ни у кого нет ответов на вопрос о том, как максимизировать соблюдение регламента, так что изначально основной задачей было избежать тупиковых ситуаций при разработке машины. Это огромный вызов, но все справились с ним, и мы мотивированы решать вопросы, возникающие в процессе разработки автомобиля», — заявил ранее технический директор «Астон Мартин» Энди Грин.