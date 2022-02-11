Во время съёмок болида «Ред Булл» дрон врезался в столб. Видео
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Забавный эпизод произошёл во время съёмок с дрона болида «Ред Булл». Дрон, сопровождавший заезд автомобиля на базу, врезался в столб. Соответствующее видео в своём «твиттере» разместила пресс-служба австрийской команды.
«Мы можем отредактировать это», — говорится в описании к видео.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице команды «Ред Булл» в «Твиттере».
Напомним, в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.
Презентация нового автомобиля «Ред Булл» состоялась 9 февраля. Позже руководитель гоночного коллектива Кристиан Хорнер рассказал, что представленный болид команды RB18 сильно отличается от того варианта машины, в которой выступят пилоты команды в первой гонке сезона.
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