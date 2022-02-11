Уэббер: Хэмилтону и Ферстаппену нужен год отдыха

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение, что напряжённая борьба, которая велась между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в ходе всего прошлого сезона, отняла у них много моральных сил, и теперь им понадобится немало времени на полное восстановление.
«Это было непросто. Думаю, нам всем нужен год отдыха — и им тоже. Старые шрамы до сих пор не затянулись. Они могли бы вместе выпить красного вина, хотя это может случиться уже после завершения их карьеры. Но пока они соревнуются друг с другом, они будут главными соперниками — и это то, чего мы так хотим видеть в спорте.
С точки зрения психологии это было действительно тяжёлое окончание гонки. Льюис лидировал на протяжении 99 процентов дистанции, чтобы в итоге проиграть так, как он это сделал. Я бы сравнил это с большой пилюлей, которую просто нужно скорее проглотить.
Мы все были разочарованы тем, что всё закончилось именно так. Они оба заслуживали трофея», — приводит слова Уэббера Wide World of Sports.
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