Новый болид «Астон Мартин» впервые выехал на трассу. Видео

Появилось видео с шейкдауна машины «Астон Мартин» 2022 года. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» команды.



Согласно правилам, во время съёмочного дня машина имеет право проехать не более ста километров. Первым за руль автомобиля сел канадец Лэнс Стролл.

Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» команды «Астон Мартин».

Напомним, презентация машины «Астон Мартин» состоялась 10 февраля. Новая машина получила индекс AMR22.



С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл.



В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.