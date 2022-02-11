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Новый болид «Астон Мартин» впервые выехал на трассу. Видео

Новый болид «Астон Мартин» впервые выехал на трассу. Видео
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Появилось видео с шейкдауна машины «Астон Мартин» 2022 года. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» команды.

Согласно правилам, во время съёмочного дня машина имеет право проехать не более ста километров. Первым за руль автомобиля сел канадец Лэнс Стролл.

Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» команды «Астон Мартин».

Напомним, презентация машины «Астон Мартин» состоялась 10 февраля. Новая машина получила индекс AMR22.

С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл.

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Астон Мартин» заняла седьмое место.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск;
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Первый настоящий болид новой эпохи Формулы-1. «Астон Мартин» показал много интересного! Первый настоящий болид новой эпохи Формулы-1. «Астон Мартин» показал много интересного!
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