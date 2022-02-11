Технический директор «Астон Мартин» считает, что ФИА может сократить или убрать зоны DRS

Технический директор «Астон Мартин» Энди Грин считает, что ФИА может сократить или убрать зоны DRS, если борьба станет плотнее за счёт нового технического регламента.



«ФИА необходимо проанализировать конфигурацию трасс, чтобы понять, нужно ли менять зоны DRS. Думаю, они это сделают. Если всё пойдёт по плану, а машины смогут вести более плотную борьбу, то DRS может больше не потребоваться. Со временем зоны могут сократить, а некоторые и вовсе убрать. Так будет правильно.



За счёт граунд-эффекта аэродинамика машины меньше возмущает воздушный поток, за счёт чего соперник позади не будет оказываться в такой мощной турбулентности и сможет активно атаковать, что сделает гонки более интересными», — приводит слова Энди Грина Motorsport Week.