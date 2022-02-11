Формула-1 опубликовала время старта всех гонок сезона-2022

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновлённое расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022.



Как и в прошлом сезоне, первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.



Любопытно, что в опубликованном ФИА расписании не указаны спринтерские гонки.



Календарь Формулы-1 на сезон-2022 со временем старта гонок:



1. Гран-при Бахрейна — 20 марта – 18:00 мск

2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта – 20:00 мск

3. Гран-при Австралии — 10 апреля — 8:00 мск

4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля – 16:00 мск

5. Гран-при Майами — 8 мая – 22:30 мск

6. Гран-при Испании — 22 мая – 16:00 мск

7. Гран-при Монако — 29 мая – 16:00 мск

8. Гран-при Азербайджана — 12 июня – 14:00 мск

9. Гран-при Канады — 19 июня – 21:00 мск

10. Гран-при Великобритании — 3 июля – 17:00 мск

11. Гран-при Австрии — 10 июля – 16:00 мск

12. Гран-при Франции — 24 июля – 16:00 мск

13. Гран-при Венгрии — 31 июля – 16:00 мск

14. Гран-при Бельгии — 28 августа – 16:00 мск

15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября — 16:00 мск

16. Гран-при Италии — 11 сентября – 16:00 мск

17. Гран-при России — 25 сентября – 14:00 мск

18. Гран-при Сингапура — 2 октября – 15:00 мск

19. Гран-при Японии — 9 октября – 8:00 мск

20. Гран-при США — 23 октября – 22:00 мск

21. Гран-при Мексики — 30 октября – 22:00 мск

22. Гран-При Бразилии — 13 ноября– 21:00 мск

23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября – 16:00 мск.