Формула-1 опубликовала время старта всех гонок сезона-2022

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновлённое расписание гоночных уик-эндов в сезоне-2022.
Как и в прошлом сезоне, первая и вторая свободные практики по-прежнему останутся в расписании гоночного уик-энда, но вместо 90 минут эти тренировки теперь по времени будут длиться только 60 минут.
Любопытно, что в опубликованном ФИА расписании не указаны спринтерские гонки.
Календарь Формулы-1 на сезон-2022 со временем старта гонок:
1. Гран-при Бахрейна — 20 марта – 18:00 мск
2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта – 20:00 мск
3. Гран-при Австралии — 10 апреля — 8:00 мск
4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля – 16:00 мск
5. Гран-при Майами — 8 мая – 22:30 мск
6. Гран-при Испании — 22 мая – 16:00 мск
7. Гран-при Монако — 29 мая – 16:00 мск
8. Гран-при Азербайджана — 12 июня – 14:00 мск
9. Гран-при Канады — 19 июня – 21:00 мск
10. Гран-при Великобритании — 3 июля – 17:00 мск
11. Гран-при Австрии — 10 июля – 16:00 мск
12. Гран-при Франции — 24 июля – 16:00 мск
13. Гран-при Венгрии — 31 июля – 16:00 мск
14. Гран-при Бельгии — 28 августа – 16:00 мск
15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября — 16:00 мск
16. Гран-при Италии — 11 сентября – 16:00 мск
17. Гран-при России — 25 сентября – 14:00 мск
18. Гран-при Сингапура — 2 октября – 15:00 мск
19. Гран-при Японии — 9 октября – 8:00 мск
20. Гран-при США — 23 октября – 22:00 мск
21. Гран-при Мексики — 30 октября – 22:00 мск
22. Гран-При Бразилии — 13 ноября– 21:00 мск
23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября – 16:00 мск.
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