Норрис уверен в «Макларене», даже если команду ждёт трудный сезон в 2022 году

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о перспективах своего нового контракта.



«Я знаю, что у других команд есть шанс сделать большие шаги вперёд, и, возможно, мы откатимся назад, но я об этом не беспокоюсь. Уверен в команде и в том, что у нас может быть очень хороший сезон. Что бы ни случилось, это не означает, что мы не будем бороться за самые высокие места в следующие пять-десять лет. Я верю, что даже если нас ждёт тяжёлый сезон, в следующие два или три года, когда наладим все процессы и запустим аэродинамическую трубу, мы сможем добиться прогресса.



Моя приверженность команде очень высока. Я уверен в том, что будет происходить здесь в следующие четыре года. Конечно, в каждом контракте есть нюансы, но в моём соглашении на следующие четыре года есть обязательство делать то, что я хочу делать, и добиваться чего-то вместе с командой.



Конечно, логичной вещью, по мнению многих людей, было бы остаться с моим предыдущим контрактом, который закончился бы в следующем году, учитывая то, что мы находимся на старте новой эры с новыми машинами и новыми правилами, но я очень предан команде и верю в неё», — приводит слова Норриса Crash.